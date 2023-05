Cessione Sampdoria | chi è QSI | il fondo qatariota interessato ai blucerchiati

(Di giovedì 25 maggio 2023) Momento complicato per i. Lasembra l’unica soluzione, ed ilè un grande nome. Laha vissuto una stagione complessa. La retroin Serie B segna un punto bassissimo per la società genovese. Solo 18 punti in campionato con 22 reti segnate e 67 subite non possono far altro che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il proprietario del Paris Saint Germain sarebbe interessato a rilevare la. Lo farebbe insieme ad Andrea Radrizzani, l'imprenditore e proprietario del Leeds che questa settimana si è presentato a Bogliasco. Lo sceicco starebbe trattando con Massimo Ferrero e la ...Come si affronta la'La prima insidia è la squadra avversaria che giocherà l'ultima in ... Le faccio una provocazione: ma lei è disposto a rimanere a Sassuolo anche in caso didi ...Commenta per primo Continua la corsa alla,ogni giorno con novità e aggiornamenti. Ieri Manfredi e Radrizzani , i due soci impegnati nell'acquisto del club, hanno presentato come anticipato da Calciomercato.com una nuova offerta per ...

Cessione Sampdoria, i dettagli della nuova proposta Radrizzani-Manfredi Calciomercato.com

Andrea Radrizzani mette la freccia nell’arco per l’acquisto della Sampdoria: l’alleanza con Qatar Sports Investments (il fondo qatariota dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che controlla il Paris Saint G ...Ad affiancare Andrea Radrizzani nella corsa verso l'acquisto della Sampdoria ci sarebbe la Qatar Sports Investments che fa capo a Nasser Al-Khelaïfi, la proprietà del Paris Saint Germain. Secondo le ...