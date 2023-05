(Di giovedì 25 maggio 2023) La barca dei sogni si ferma ai box in attesa di capire se potrà tornare a recitare un ruolo da protagonista. Agli Europei di Bled in Slovenia, da oggi a domenica, l'armo capace vincere il primo oro ...

Crosio non è una novità assoluta. Le due canottiere azzurre erano già state provate nel 2021 in una tappa di Coppa del Mondo a Sabaudia prima dei Giochi e l'anno scorso per un meeting e ...

Cesarini il pilastro, Crosio è la novità. "Aspettando Vale" La Gazzetta dello Sport

Valentina Rodini, che insieme a Federica Cesarini ha scritto la storia del canottaggio italiano, ha alzato bandiera bianca. La cremonese è ancora alle prese con problemi fisici che dalla scorsa ...