Cesari | «Irrati merita 7 pieno Piacevole sorpresa l’arbitro»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Grazianogiudica la prestazione di Massimilianonella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter in diretta dallo studio di Mediaset. PROMOSSO – Grazianogiudica cosìdi Fiorentina-Inter: «un 7. Ha diretto la partita in maniera eccellente. Stasera non abbiamo parlato di arbitraggio, è stata unacon un senso di posizionamento straordinario. L’intervento di Dumfries su Sottil è regolare,è posizionato molto bene. Dumfries difende la posizione col corpo e la palla scorre via. Perfetto anche quando va a identificare il fallo su Handanovic, Cabral non può ostacolare la presa del portiere. Fa fallo quando allarga il braccio per ostruire lo ...