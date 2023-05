Centro estivo a Saronno | apertura delle iscrizioni | 4 settimane di attività

Dopo tanti week - end con temperature sotto la media, l'Italia torna a colorarsi di rosso: punte massime intorno ai 25 - 26°C nelle principali località del- Nord, sulla Puglia e sulle due ...... ma in un contesto in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso anche al- Sud con qualche ... ciò nonostante non mancheranno altri temporali pomeridiani, e questi acquazzoni dal sapore...... ma in un contesto in prevalenza soleggiato, poco nuvoloso anche al- Sud con qualche ... ciò nonostante non mancheranno altri temporali pomeridiani, e questi acquazzoni dal sapore...

Fuori Gioco: il centro estivo comunale 2023 alla scuola Rodari di ... SaronnoNews.it

Sono aperte sino al 5 giugno prossimo le iscrizioni per il centro estivo 2023, organizzato dall’Amministrazione comunale di Saronno: il “Fuori Gioco” che si svolgerà alla scuola Rodari di via Toti, ...(ANSA) - ROMA, 25 MAG - La buona notizia è che giugno dovrebbe iniziare senza l'anticiclone africano, con temperature solo leggermente superiori alla media del periodo e senza il caldo record dell'ann ...