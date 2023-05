Cecchi Paone e Simone Antolini | hanno fatto cose davanti a tutti | il retroscena

(Di giovedì 25 maggio 2023) Nonostante siano usciti dall'Isola dei Famosi ormai un paio di settimane fa,ed Alessandrocontinuano a far parlare. Il motivo è questa volta unche riguarderebbe "coccole bollenti" che i due si sarebbero scambiati sulle spiagge dell'Honduras sotto l'occhio...

Leggi Anche: 'Sposerò Simone all'estero per adottare Melissa' Secondo Noise all'Isola dei famosi la coppia sarebbe stata l'unica a 'consumare', nonostante altre coppie presenti sull'isola. 'La prima ...In particolare ha fatto sapere che un naufrago avrebbe sorpreso Alessandroe Simone Antolini in un momento di intimità . Si tratta di Christopher Leoni che questo lunedì ha perso il ...Alessandroe il compagno Simone Antolini si sposeranno a breve. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista e conduttore 61enne, ospite mercoledì di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque. Nonostante ...

«Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fatto sesso davanti a noi, Christopher voleva prenderli a bastonate» leggo.it

Paolo Noise dopo il ritiro fa una sconvolgente rivelazione circa il rapporto sessuale consumato da Cecchi Paone e Simone Antolini.«Ci sposeremo presto ma purtroppo dobbiamo farlo all’estero così avrò il diritto di adottare Melissa» ha detto il conduttore riferendosi alla figlia del compagno ...