CdS – Ronaldo lascia l’Al-Nassr? Le parole del portoghese sul futuro

(Di giovedì 25 maggio 2023) 2023-05-24 18:21:52 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Mancano solo due partite al termine del campionato dell’Arabia Saudita, che sancirà così la fine della prima stagione di Cristianocon. La sua squadra è ancora in lotta per la vittoria della Saudi Pro League, trovandosi a tre punti dalIttihad, al momento in vetta. Quello che preoccupa i tifosi del, però, riguarda ildi CR7 con il club. Al-, ledisulAl momento del suo arrivo ala gennaio, Cristianoha firmato un contratto biennale. Negli scorsi giorni, però, ...

... Manchester City) CASEMIRO (BRE, Real Madrid) Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid) CRISTIANO... Liverpool) Bernardo SILVA (POR, Manchester City) FIGLIO Heung - min (, Tottenham) Virgil VAN ...... Manchester City) CASEMIRO (BRE, Real Madrid) Thibaut COURTOIS (BEL, Real Madrid) CRISTIANO... Liverpool) Bernardo SILVA (POR, Manchester City) FIGLIO Heung - min (, Tottenham) Virgil VAN ...

CdS: “Kvara-Kim-Osimhen, il futuro dei tre assi azzurri” MondoNapoli

Il gioco delle tre carte. Dei tre assi: due scoperti, uno coperto. Il tris scudetto: Kvara giocherà ancora con il Napoli e anzi rinnoverà a giugno per un altro anno; Kim, invece, andrà via nel momento ...Per il momento il Napoli ascolta nonostante la priorità del presidente sia quella di confermare Osi e anzi addirittura di prolungare il contratto in scadenza ...