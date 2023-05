Cdm | 8 milioni ai comuni alluvionati di Marche e Toscana

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 25 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro per la protezione civile e le politiche del mare NelloMusumeci, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenzain conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sonoverificati a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio deidi Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro,Sassocorvaro e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Per iprimi interventi di soccorso alla popolazione, sono statistanziati 4.000.000 di euro, a valere sul Fondo per le emergenzenazionali; inoltre, il Cdm ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 maggio scorsi nel territorio deidi Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di ...