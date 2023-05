Castel Volturno | l’esilarante siparietto tra Spalletti e un tifoso | “Ecco la penna per firmare il rinnovo”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Simpaticoandato in scena atra Luciano, allenatore del Napoli, e alcuni tifosi azzurri. Simpaticoandato in scena durante la seduta mattutina presso l’SSCN Konami Training Center di. Il Napoli, come di consueto, prepara la sfida della 37esima giornata di Serie A con il Bologna, sfida in programma domenica allo Stadio Dall’Ara alle ore 15. I giocatori del Napoli hanno iniziato la loro sessione di allenamento sul campo 2, con attività di attivazione e torello. Successivamente, il gruppo ha svolto esercizi tecnico-tattici e una serie di partitine a metà campo. La seduta si è conclusa con un lavoro di potenziamento muscolare. Al termine dell’allenamento, numerosi tifosi del Napoli si sono radunati all’esterno ...

Ultime notizie SSC Napoli - Non solo il momento emozionante con un tifoso , all'esterno dell' SSC Napoli - Konami Traning Center diper Luciano Spalletti che s'è fermato a lungo con i tifosi. Disponibilissimo come sempre, l'allenatore del Napoli ha firmato autografi e strappato sorrisi ai tifosi che l'...Non solo il momento emozionante con Spalletti , quindi, per i tifosi presenti a. Erano in tantissimi i tifosi all'esterno dell' SSC Napoli - Konami Traning Center ad attendere anche ...Momenti emozionanti, all'esterno dell' SSC Napoli - Konami Traning Center didove Spalletti s'è fermato a lungo con i tifosi. Disponibilissimo come sempre, l'allenatore del Napoli ha firmato autografi e strappato sorrisi ai tifosi che l'attendevano dopo l'...

Morto l'attore Ray Stevenson, a Castel Volturno i funerali Agenzia ANSA

Sorgerà sulla spiaggia di Castel Volturno, a pochi chilometri da Napoli, Arena del Sound, una nuova location destinata a ospitare una parte degli spettacoli musicali ad alta affluenza che caratterizze ...Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Dall'Ara alle ore 15 per la ...