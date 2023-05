Casoria | donna sorpresa in casa con la droga | arrestata 25enne

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn una borsa aveva 1460 involucri contenenti 1832 grammi di marijuana, un sacchetto contenente 286 grammi della stessa sostanza, 200 involucri con 78 grammi di cocaina, 5 sacchetti contenenti 750 grammi sempre di cocaina, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae due telefoni cellulari: tutto materiale che gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno trovato durante un controllo domiciliare. L’ispezione degli agenti è avvenuta in via Nazionale delle Puglie, a. La, unadicon precedenti di polizia, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

