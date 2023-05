Caso Colosimo | Bolognesi | “Tanto valeva mettere Messina Denaro all’Antimafia” Scarpinato | “La missione è la contronarrazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) La nomina di Chiaraalla presidenza della ComAntimafia non smette di agitare la politica, ma soprattutto cresce la protesta dei parenti delle vittime. “Se convocati, non so se andremo” dice il fratello di Peppino Impastato e anche Salvatore Borsellino spiega a La Stampa: “Mi ha chiesto di incontrarla. Ma per ora non me la sento”. Durissima anche la posizione di Paolo, presidente dell’associazione delle vittime del 2 agosto 1980: “Che noi a 43 anni dalla strage dobbiamo ancora stare sulle barricate è sconvolgente”. In una intervista a La Repubblica, infaticabile anima dell’associazione che ancora cerca la verità completa sull’attentato del 2 agosto 1980. non usa mezzi termini: “alla presidenza della ...