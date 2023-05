Caserta | incidente su Viale Carlo III | ciclista investito e ucciso da camion

Una incredibile fatalità si è trasformata in tragedia . A tre mesi dall', non ce l'ha fatta Michele Verrone. L'anziano fu investito, il 23 febbraio scorso in via ...all'ospedale di, ma ...... che dipende dal Comando provinciale diè intervenuta sulla strada provinciale 291, nel territorio di Cellole per unstradale con solo un'auto coinvolta. Al loro arrivo sul posto i ...8 A Cellole (), nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta sulla strada provinciale 291 per unstradale con solo un'...

Violento schianto in autostrada: auto contro camion, morto un ragazzo Today.it

Incidente mortale nella notte tra il 24 e il 25 maggio sull'autostrada A1 Milano-Napoli, in prossimità dell'uscita Caserta Nord. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 4 del mattino un giovane alla ...Nella mattinata odierna si è registrato un nuovo incidente stradale lungo l'autostrada A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord: un morto ...