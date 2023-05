Carlo Amleto Giammusso | chi è il comico di Tg Zero a Zelig 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 maggio 2023)è uno dei nuovi comici che faranno parte del cast di, classe 1993, 29 anni, è un attore e musicista siciliano, si è diplomato alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e ha partecipato a diversi spettacoli teatrali, oltre ad aver avuto alcuni ruoli tra cinema e tv, prendendo parte al film “Tutti per uno uno per tutti” di Veronesi e alla fiction di Canale 5 “Viola come il mare”., chi èè un musicista,e attore italiano. Nasce in provincia di Caltanissetta nel 1993 e sin da bambino mostra una propensione per la musica. Inizia presto a studiare pianoforte e composizione, dedicandosi in particolare al jazz ed esibendosi in diverse ...