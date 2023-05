Carli | “L’allenatore il primo passo | l’obiettivo è far tornare la gente allo stadio”

Leggi su anteprima24

Dopo l'annuncio e l'arrivo in città, il neo direttore tecnico del Benevento è stato presentato in conferenza stampa. Toccherà al diridi Colle Val d'Elsa progettare la ripartenza della Strega, mestamente retrocessa in serie C da ultima in classifica. Inizio – Sono strafelice. Il presidente è stato buonissimo, mi ha chiamato in un momento difficile per lui ma anche per me, perché vengo da un'esperienza negativa, durante la quale ho commesso errori che mi tengo per me. Col presidente ci siamo parlati in modo schietto e sincero, ci siamo dati la mano con il presidente e ora sono qui. Dentro ho tanto di positivo da tirare fuori. Al presidente ho detto che sarei venuto solo se avesse avuto entusiasmo, quando ho capito che era carico ho accettato. Allenatore – Ho un difetto, non riesco a dire ...