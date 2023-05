Carabiniere dà calcio in faccia a ragazzo fermato - video virale

(Di giovedì 25 maggio 2023) Uninad un giovane giàe in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano , questa volta a Livorno , immortalato in undiventatomostra un fermo in strada operato ...

- Unin faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano , questa volta a Livorno , immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada ...... la sequenza non lascia spazio a grossi dubbi: uno dei due militari sferra unin faccia al ... La brutalità con cui ilha aggredito il ragazzo rappresenta un pericolo anche sul fronte ...Dopo il caso di Milano , le immagini rese virali dalla pagine social Welcome to favelas arrivano da Livorno: unsferra unin faccia a un giovane già fermato e in terra. Le immagini ...

Livorno, carabiniere sferra un calcio in faccia a un uomo durante l’arresto Il Fatto Quotidiano

L'accaduto in un video diffuso sui social. L’Arma dei Carabinieri, interpellata da LaPresse, afferma che “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma L'Arma… Leggi ...RIETI - Quattro anni di squalifica al giocatore che ha colpito l'arbitro con una testata costringendolo al trasporto in ospedale e partita persa con multa di 200 euro alla ...