Canoa velocità | Coppa del Mondo Poznan 2023 | Casadei Tacchini e Craciun Santini tra i favoriti nel C2 500 maschile

(Di giovedì 25 maggio 2023) La seconda tappa delladeldisi disputerà da domani, venerdì 26, a domenica 28 maggio a, in Polonia, con le fortissime cinesi della canadese Xu Shixiao e Sun Mengya in cima ad una lista di partenza ancora una volta piena di campioni olimpici e mondiali. Xu e Sun sono imbattibili nel C2 500 femminile da quando hanno vinto l’oro olimpico nell’edizione in cui la specialità ha fatto il proprio debutto a Tokyo 2020: hanno dato il via alla stagionecon una vittoria indela Szeged ad inizio mese e saranno ancora una volta le favorite anel fine settimana. Grande attesa per il K1 1000, che presenta un campo partenti di classe olimpica: ...

Con sede in via Darsena 61, come club dà la possibilità di imparare e praticare tutte le specialità della(slalom, discesa, polo,e dragon boat), oltre a organizzare vacanze, gite all'......Claudio Bettinazzi in trasferta sul Lago di Candia Prima esperienza nella nuova specialità per i giovani canoisti lecchesi che si sono ben comportati LECCO - Non solo discesa ma anche...... la manifestazione più importante a livello nazionale riservata alle categorie dei giovanissimi Allievi e Cadetti per la disciplina della. IlClub Ferrara, giunto in Piemonte con 14 ...