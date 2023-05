Cameriere di Fondi massacrato di botte a Londra | migliorano le condizioni di Marco Pannone

(Di giovedì 25 maggio 2023)– A tredici giorni dal trasferimento in Italia, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, il giovane fondanoreagisce positivamente alle cure e all’attività riabilitativa. I genitori continuano a fargli visita tutti giorni quali “pendolari della speranza”: utilizzando il treno daa Roma e poi altri due mezzi pubblici per raggiungere il nosocomio romano. “Siamo fiduciosi” dice la mamma Enza, “ma il recupero si presenta lungo”. Infatti i duri colpi dell’aggressione ai danni diil 3 dicembre scorso, all’uscita di un Pub didove lavorava come, hanno lasciato gravi segni, tanto da cambiare la sua vita. (leggi qui) I sanitari però stanno intervenendo con perizia e capacità: prima conoscevano...

FONDI – E' tornato in Italia dove sarà curato in un reparto specializzato del Policlinico Gemelli di Roma, Marco Pannone, il giovane di Fondi, cameriere a Londra, dove era stato brutalmente aggredito ...