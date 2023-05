(Di giovedì 25 maggio 2023) Ciò che ancora ci colpisce, a tanti anni di distanza, è la capacità di dondi trasformare il suo sostegno in favore dell’obiezione di coscienza alla leva militare in una battaglia politica di ampio respiro e in un messaggio educativo. Leggi

Stiamo lavorando perquesta direzione. È il mio team che sta discutendo con la dirigenza Mercedes e siamo quasi al punto di chiusura". Dalle voci di (fanta)mercato al tema tecnico, di...... ma abbiamo solo preso decisione sbagliate, e ora stiamo lavorando perdirezione. La squadra ha lavorato tanto dal Bahrain per gli aggiornamenti, e la cancellazione di Imola è stata...In ogni caso, questi cali sonobuona notizia per la crescita delle economie importatrici, non ... A parita' di altre condizioni, e' difficile immaginare come potrebbela situazione, dal ...

Cambiare una legge facendo scuola. La lezione di don Milani Internazionale

"Una regione come quella del Lazio può davvero cambiare molto se saremo capaci di investirci adeguatamente come ho intenzione di fare con una cabina di regia e un assessore dedicato. Bisogna avere ...Ciò che ancora ci colpisce, a tanti anni di distanza, è la capacità di don Milani di trasformare il suo sostegno in favore dell’obiezione di coscienza alla leva militare in una battaglia politica di a ...