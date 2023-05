Calhanoglu | «Voglio la Champions League Vincere sempre»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Hakanha parlato ai microfoni di Mediaset della nona Coppa Italia conquistata dall’Inter contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico. SFIDA –manda la sfida: «Spero che ricevo anche questi messaggi dopo la finale di Istanbul. Sono contento, abbiamo vinto un altro trofeo e complimenti a noi e alla Fiorentina, hanno giocato bene. Partita complicata, ma abbiamo ottenuto 2-1 e siamo felici. Soddisfazione che vinciamo questo trofeo, vogliamo puntare ae prendere tutti i trofei che ci sono. Abbiamo fatto anche oggi, poi sabato altra partita difficile a cui dobbiamo già pensare per la qualificazione in. Sto aspettando questa giornata, ho già ricevuto tanti messaggi. Il Presidente della Federazione Turchia mi ha chiamato, sono tutti con me e...

(InformazioneOggi.it) Domani sera l’Inter cercherà di conquistare il secondo trofeo stagionale nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. In particolare uno che può incidere in questo senso ...Ma martedì sera, a gara terminata, Hakan Calhanoglu ha spiazzato tutti con delle dichiarazioni più che pacifiche nei confronti del suo ex club. “Voglio fare i complimenti al Milan – ha dichiarato il ...