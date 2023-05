Calhanoglu | con la Fiorentina secondo tempo perfetto Alti livelli

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) L’Inter continua a riempire la propria sala trofei. Anche contro lai nerazzurri hanno vinto, questa volta è arrivata la Coppa Italia. Hakanè stato uno dei migliori in campo, soprattutto nel(vedi pagelle).– Nel primodi-Inter sono saliti in cattedra Marcelo Brozovic prima, Nicolò Barella poi per servire gli assist dei due gol di Lautaro Martinez. Offensivamente il croato e l’italiano hanno inciso, meno a livello difensivo. Per questo fondamentale nella ripresa ha letteralmente dominato Hakan. Il centrocampista ex Milan è stato il migliore in campo del suo reparto, ovviando ai problemi causati soprattutto dal pressing della. La posizione di Giacomo ...