Calendario scolastico 2023 24 Toscana | inizio lezioni il 15 settembre

202200307 dell' 26 maggio 2022 Allegato A "anno 2022 " 2023 Bolzano Termine lezioni: 16 giugno 2023.2022/2023 su 5 giorni settimanali Calabria Termine ...In questo caso, potrebbero essere previste eventuali anticipazioni sulla data di inizio del, ma le modifiche dovranno essere preventivamente concordate tra istituzioni ...La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato all'Istruzione e Merito guidato da Elena Chiorino , ha approvato il2023 - 2024: saranno 206 i giorni di lezione in aula ...

Calendario scolastico, ultime tre settimane di scuola. Genitori in crisi e l’idea di far concludere le lezioni a luglio che fa discutere Orizzonte Scuola

Saranno 206 i giorni di lezione in aula negli istituti in cui si fa lezione dal lunedì al sabato, mentre sono 174 dove si resta in classe fino al venerdì ...Catanzaro - Il Salone del Libro si è concluso per la Calabria con un successo senza precedenti, migliaia di visitatori ma soprattutto tantissimi studenti in presenza e collegati da remoto, appassionat ...