Calciomercato Napoli | Luis Enrique prima scelta

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tiene banco la trattativa che porterebbe al tecnicoOrmai, data per scontata la partenza di mister Spalletti, l’annuncio dovrebbe essere ufficializzato dopo il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

58 milioni nelle casse del, che vuole sostituire il sudcoreano con Scalvini dell'Atalanta.Psg, suggestione Luis Enrique Il tecnico spagnolo Luis Enrique , accostato nelle ultime ore alper la sostituzione di Luciano Spalletti , sarebbe per il Psg il successore ideale di Christophe ...Figc (LaPresse) -.itL'evento (che non ha sfondato in termini di ascolti), è stato ... oggi Samp, ieri Roma, Lazio,, Inter mille volte, arrivando a commettere illeciti x sanare gli ...

Il Mattino - Lione su Lozano, pronti 20mln! Il Napoli farà un'offerta al messicano, i dettagli CalcioNapoli24

Luis Enrique è un'opzione concreta per il Napoli, anche se non ci sono ancora contatti. Lo spagnolo si sta guardando intorno, dopo aver lasciato nello scorso mese di dicembre la Nazionale spagnola eli ...Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, ...