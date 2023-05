Calciomercato Milan | El Shaarawy vuole la Roma | ma senza rinnovo…

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023), la priorità di Elè la permanenza alla, maun’offerta di rinnovo prende piede l’ipotesi rossonera Ilpensa al ritorno dell’ ex Stephan Elper sistemare l’attacco. Il giocatore è in scadenza di contratto con laed il club non ha ancora fatto alcuna proposta per il rinnovo. Come riportato da Tuttosport, la sua priorità però è quella di restare nella Capitale. Qualora l’offerta di rinnovo non arrivasse, valuterà anche l’opzione rossonera. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM