Calciomercato Bologna | al lavoro per blindare i big

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Ilè alperi calciatori più richiesti sul: alper i rinnovi, con Dominguez e Orsolini la priorità Ilsi prepara ad un’estate rovente sotto il profilo del: molti degli elementi in rosa infatti hanno molti estimatori – in Italia e fuori – e il compito dei dirigenti rossoblu è quello dii pezzi più pregiati. Le situazioni più delicate, come riportato dal Corriere dello Sport, sono quelle di Nico Dominguez ed Orsolini, che devono ancora discutere del rinnovo: in caso di mancato accordo la dirigenza dovrà decidere se vendere o portarli a scadenza. Su altri fronti invece c’è più ottimismo: Schouten ha rinnovato per tre anni, e anche per Ferguson, Posh e Lucumi – che piacciono ...