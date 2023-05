Calcio | Roma | occhi puntati sul recupero Dybala

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 maggio 2023) L'argentino condizionato da un fastidio alla caviglia, sabato in campionato sarà preservato ancora “Sta male, è in dubbio per la finale”. A lanciare l’allarme è stato lo stesso Josè Mourinho, dopo il 2-2 interno con la Salernitana. Protagonista della mezza sentenza, ovviamente, Paulo, che contro i campani non è andato nemmeno in panchina. L’obiettivo è il disperatoverso l’ultimo atto di Europa League, in programma il 31 maggio contro il Siviglia a Budapest. Ma i fantallenatori di certo non sorridono per una gestione che li penalizza. Il dado sembra essere tratto:non sarà tra i titolari neppure sabato in Fiorentina-. La Joya avrebbe dovuto giocare tra i 30 e i 60 minuti contro la Salernitana, è stato deciso di non correre rischi. Anche dopo diverse sedute di fisioterapia, la caviglia ...