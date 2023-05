Il Cosenza batte 1 - 0 (0 - 0) il Brescia nella gara d'andata deidi Serie B. In rete per i calabresi Nasti al 70'. Partita nervosa con le due squadre che, soprattutto nel primo tempo, hanno fatto attenzione a non scoprirsi. Nella ripresa il Cosenza è ...Al 59' è il Brescia dad'angolo a far tremare lo stadio: lo stacco di testa di Bisoli ... Il match termina 1 - 0, tra una settimana il ritorno delper restare in Serie B . Cosenza - ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Cosenza - Brescia 1 - 0, match valevole per l'andata deidi Serie B 2022/23. A decidere il risultato è Nasti con un colpo di testa decisivo messo a segno al 70esimo. La formazione di Gastaldello non riesce a recuperare lo svantaggio nonostante il ...

Calcio: playout serie B, Cosenza-Brescia 1-0 - Calcio Agenzia ANSA

L'attaccante firma la vittoria dei calabresi contro il Brescia, tra una settimana la gara di ritorno al Rigamonti ...COSENZA - È del Cosenza il primo atto del playout di Serie B, al San Vito un gol di Nasti piega il Brescia e regala l'1-0 alla squadra di Viali, che tra una settimana (giovedì 1 giugno) avrà due ...