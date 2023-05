Calcio | Napoli | De Laurentiis e Simeone ricevuti dal Papa

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag. - (Adnkronos) - Giornata speciale di grande coinvolgimento spirituale ed emotivo per Aurelio De. Il Presidente azzurro e Giovannisono statidaFrancesco presso il centro Agostinianum in occasione del decennale di Scholas Occurrentes, una Organizzazione Internazionale creata e guidata dal Pontefice a sostegno delle comunità indigenti di tutto il Mondo. Nel corso dell'incontro, il Presidente Dee Giovannihanno avuto l'occasione di intrattenersi per qualche istante conBergoglio omaggiando il Santo Padre di un maglia personalizzata con il numero 10 e un pallone autografato dalla squadra. Il Pontefice ha ricambiato donando un ulivo Benedetto che verrà piantumato in occasione di futuri eventi ...

