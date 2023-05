Calcio | Lega A Scaroni ' Governance complicata ma faremo meglio'

"Laè la proprietaria dei diritti televisivi del: noi 'campiamo' di quei diritti e tutte le squadre hanno dato a un organismo collettivo - dove sono rappresentati i 20 presidenti ..."Talvolta in modo tempestoso ma arriviamo a soluzioni" . "Lae' proprietaria dei diritti tv e noi, societa' di, campiamo di diritti televisivi. La governance e' importante. Primo perche' seduti allo stesso tavolo, con lo stesso potere ...Ecco la classifica completa dellaSerie A PLUSVALENZE JUVE, LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO FIGC 1) NAPOLI 86 punti 36 partite giocate 73 gol fatti 26 subiti 2) LAZIO 68 punti 36 partite ...

'Seduti allo stesso tavolo si trovano dei profili economici e sportivi molto diversi' TRENTO (ITALPRESS) - La governance della Lega di Serie ...E Mourinho, legato alla Roma da un contratto fino al 2024, non è insensibile al corteggiamento dei parigini. Ma lo Special One non è l’unica opzione valutata dal Psg. Nella lista dei candidati ci ...