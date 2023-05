Calcio | Juventus | il terzo portiere Pinsoglio rinnova fino al 2025

... dal 1969 - 70 al 1983 - 84 Squadre: Palermo,e Udinese 13) GIAMPIERO BONIPERTI : in gol per 15 stagioni consecutive Stagioni: dal 1946 - 47 al 1960 - 61 Squadra:Vai alla ...Prima o poi la Juve tornerà ad avere una bandiera in dirigenza, che possa diventare il riferimento dei tifosi. Lo è stato Pavel Nedved negli anni della presidenza di Andrea Agnelli, lo è in questa ...Carlo Pinsoglio ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con la. Il portiere, ormai a Torino da sei anni, spenderà altre due stagioni all'interno dello spogliatoio juventino. Il comunicato della squadra, dopo aver annunciato l'estensione del contratto lo ...

Il giornalista sportivo Sergio Vessicchio ha lanciato un attacco sui social nei confronti della giustizia sportiva per la penalizzazione della Juventus.Torino, 25 mag. – (Adnkronos) – Il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale ...