Calcio | Italia Mancini ' Tra finali europee e Nations date sballate'

(Di giovedì 25 maggio 2023) "Avremmo avuto bisogno di un po 'più di aiuto da parte di tutti" ROMA - "Mi fa piacere che ci siano tre squadrene nelle tre, avrei preferito che lefossero un po' diverse in modo da ...

Lo ha scritto sul suo profilo Instagram Nico Gonzalez, dopo la sconfitta di ieri nella finale di Coppa. "Grazie di tutto Firenze, senza di voi non saremmo arrivati qui - ha scritto invece sul ..."Avremmo avuto bisogno di un po 'più di aiuto da parte di tutti" ROMA - "Mi fa piacere che ci siano tre squadre italiane nelle tre finali, avrei preferito che le date fossero un po' diverse in modo da ...L'Inter vince la Coppa, Fiorentina battuta 2 - 1. Una doppietta di Lautaro regala il trofeo ai nerazzurri Mourinho: da Dybala non mi aspetto niente Mourinho ha parlato a Sky degli infortunati: ...

Con la conclusione della Coppa Italia definito quasi tutto il tabellone della prossima Supercoppa: Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio/Milan le due semifinali ...'Avremmo avuto bisogno di un po 'più di aiuto da parte di tutti' ROMA (ITALPRESS) - 'Mi fa piacere che ci siano tre squadre italiane nelle tre ...