Visibilmente emozionato durante la conferenza,ha ammesso di aver cambiato idea sul suo ipotetico ritiro dalgiocato - che inizialmente sarebbe dovuto avvenire in Giappone, e di voler ...... quelli in cui Messi si affacciava come astro nascente delmondiale, e che adesso fa il ... Non sarà, ma Deco è un altro grande ex campione a cui Messi è rimasto molto legato, e lavorando ...Del trio con Xavi e, Busquets è probabilmente sempre stato quello più in ombra. Busquets non ha dalla sua la visione di gioco del primo - cristallizzata in 212 assist, mi piace ricordare ...

Calcio: Iniesta lascerà il Vissel Kobe, ma non si ritira Agenzia ANSA

Visibilmente emozionato durante la conferenza, Iniesta ha ammesso di aver cambiato idea sul suo ipotetico ritiro dal calcio giocato - che inizialmente sarebbe dovuto avvenire in Giappone, e di voler ...Dopo 5 anni, giunge al termine l'avventura giapponese di Andres Iniesta: nell'attuale campionato ha giocato appena 3 spezzoni di partita.