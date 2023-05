Calcio in faccia ad uno straniero fermato dai carabinieri a Livorno | nuovo video choc

Nelle immagini, diffuse dalla pagina Welcome to Favelas , si vede un carabiniere che sferra unina un giovane arrestato per furto. Nel video si sente il ragazzo che urla: " Così no, ...In un video, infatti, si vede un giovane fermato a terra da due carabinieri, mentre gli agenti gli sferrano unin. I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' ...Uno dei due militari sferra uninal ragazzo già bloccato dal collega. I due carabinieri ripetono al giovane più volte la parola 'Fermo' mentre è a terra. Il giovane, mentre viene ...

Calcio in faccia a un ragazzo fermato, nuovo caso a Livorno - Cronaca Agenzia ANSA

I brianzoli vogliono proseguire la scalata nel calcio che conta con Palladino alla guida. Galliani sa bene che una chiamata della Juventus sarebbe difficile da rifiutare, ma pare che prima del 2024 ...Un calcio in faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da ...