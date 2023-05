Calcio in faccia a ragazzo fermato | nuovo caso a Livorno

(Di giovedì 25 maggio 2023) Uninad un giovane giàe in terra. Unsimile a quello di Milano, questa volta a, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da ...

Uninad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada operato da ...Carabiniere durante un arresto sferra unina un giovane immobilizzato. Il VIDEO choc Dopo il video della donna colpita da agenti di polizia locale a Milano con manganelli e spray al peperoncino , un altro video girato questa ...... tanto è l'entusiasmo e lungo l'applauso al pilota che temi che prima o poi qualcuno... Ma una ventina di anni fa, questa città pugliese diventò emblematica , grazie ale a una figura ...

Livorno, carabiniere dà un calcio in faccia a un ragazzo fermato. Le urla: «Mi fa male la gamba» Corriere TV

Juve-Milan, se salta Dusan… Non essendo nelle ore immediatamente precedenti il fischio d’inizio, Massimiliano Allegri si prenderà tutto il tempo utile per verificare la situazione e capire se DV9 farà ...LIVORNO – Un calcio in faccia ad un giovane già fermato e in terra. Un nuovo caso simile a quello di Milano, questa volta a Livorno, immortalato in un video diventato virale mostra un fermo in strada ...