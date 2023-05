Calcio | Figc | definite le finaliste di ‘Tutti in Goal' e ‘Ragazze in gioco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 maggio 2023) Salsomaggiore, 25 mag. -(Adnkronos) - Con la seconda giornata di gare, a Salsomaggiore Terme è proseguita oggi l'entusiasmante avventura delle Finali Nazionali di 'Ragazze in' e 'Tutti in', progetti promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in questo caso riservati alle scuole secondarie di I grado. Una festa per ragazze e ragazzi, che, arrivati da tutta Italia martedì a Salsomaggiore Terme, da ieri si sono confrontati in campo nelle gare della prima fase sui campi allestiti al centro sportivo ‘Clemente Francani': 38 squadre, 380 giovani atleti e 76 insegnanti accompagnatori. Oggi le gare, concluse nel pomeriggio, hanno decretato le squadredei due tornei che si affronteranno domani in una cornice d'eccezione come il ...