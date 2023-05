Bus turistico precipitato a Ravello | 18 indagati per la morte dell’autista

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sono indagate 18 persone per ladi Nicola Fusco, l’autista 28enne deceduto lo scorso 8 maggio in seguito all’incidente avvenuto sulla strada provinciale 75, a, in provincia di Salerno. Il giovane era alla guida di un busche, per cause che restano ancora da accertare, prima è finito fuori strada e poi ènel vuoto dopo aver abbattuto il muretto che delimitava la carreggiata. Secondo la notizia riportata oggi dalla stampa locale, delle 18 persone iscritte nel registro deglidalla Procura di Salerno, 15 sono dirigenti o funzionari della Provincia di Salerno (ente gestore di quel tratto di strada): tra questi alcuni non sono più in servizio o deceduti. Risultanoanche due familiari dello stesso Fusco in qualità di responsabili ...

