Buon compleanno a… Kingsley Ehizibue

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 25 maggio 2023) 28 anni oggi pere lo passerà per cercare di tornare il prima possibile in campo dopo il brutto infortunio Oggicompie 28 anni. Unche lo vede lontano dai campi e impegnato nel percorso di riabilitazione intrapreso dopo l’intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Si è chiusa così, con qualche settimana d’anticipo sul termine previsto del campionato, la prima stagione italiana dell’esterno nigeriano. Che, a suo dire, è stata molto positiva. Ne ha parlato poco tempo fa ai canali ufficiali del club e ha trasmesso tutto il suo entusiasmo: «Quando giocavo in Germania o in Olanda seguivo sempre la Serie A. Questo campionato mi piace un sacco e sono davvero contento di poterci giocare. L’Udinese mi ha ...