Bucchioni | «Manchester City fortissimo | ma l’Inter ha le sue armi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 25 maggio 2023) Enzo, ospite a Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha evidenziato ciò chedovrebbe fare per cercare di fermare ilin finale di Champions League. SI PUÓ FARE ? Enzo, ha parlato della finale di Champions League trae Inter. In particolare il giornalista ha detto la sua su cosa dovrebbero fare i nerazzurri per cercare di fermare la corazzata di Guardiola. Le sue parole: «Intantodovrebbe giocare meglio di ieri sera. Con maggiore intensità con maggiore concentrazione. Qui siamo davanti a squadre con delle specifiche diverse. Ilin questo momento ha un organico che se diciamo che è il più forte al mondo non sbagliamo.è arrivata in finale con ...