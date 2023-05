Brighton | il presidente Bloom | “Competeremo a tutti i livelli anche nella prossima stagione”

(Di giovedì 25 maggio 2023) Dopo aver conquistato l’accesso all’Europa League, ildel, Tony, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘talkSPORT’, si è mostrato sempre più ambizioni per il futuro: “Sono sicuro chese perderemo qualche stella della nostra squadra. E’ una cosa normale che succede ini club e non siamo preoccupati per questo. Alla giusta cifra qualche giocatore andrà via, ma vogliamo essere ancora più forti il prossimo anno”. SportFace.

Non c'è garanzia che ildel Napoli Aurelio De Laurentiis sia stato - e sia ancora - un ascoltatore di Lucio ... meno coraggiosa dello Shakhtar Donetsk, aha compiuto una impresa ...... dopo la fine del ciclo Allegri andarsene o rinominare una nuova dirigenza di non far il... E mentre vedono questo calcio, osservano ildi De Zerbi o la Fiorentina di Italiano, non ...Napoli, spunta Luis Enrique Adesso ildel Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e ... Roberto De Zerbi , che sta facendo meraviglie in Premier, sulla panchina del. Sembrano ...

Brighton, il presidente Bloom: "Competeremo a tutti i livelli anche ... SPORTFACE.IT

Weston McKennie è un obiettivo del Brighton di Roberto De Zerbi per la prossima stagione. Il centrocampista della Juventus è in prestito al Leeds United fino al termine ...