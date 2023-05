Brambati critico | «Inzaghi? Avesse perso col Porto via dall’Inter!»

(Di giovedì 25 maggio 2023) Massimo, sulle frequenze di TMW Radio, si dimostranei confronti di Simone. L’ex calciatore ritiene che se l’Intercolagli ottavi di Champions League l’allenatore sarebbe stato sollevato dall’incarico ANALISI – Queste le considerazioni di: «? Lui ha uno degli organici più forti in Italia. Ha mascherato il tutto con la finale di Champions League. Io credo che con la Coppa Italia e la Supercoppa non sarebbe stato riconfermato. Se fosse uscito colnon sarebbe più l’allenatore dell’Inter. È stato messo alla berlina dai suoi dirigenti, dai media che hanno parlato dei possibili successori. È vero che il calcio cambia a seconda dei risultati, ma io non ...

