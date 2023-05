Borussia Dortmund-Mainz 05 sabato 27 maggio 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 25 maggio 2023) Mai nell’ultimo decennio ilera andato così vicino a quel titolo che manca dal 2012, dall’era in cui Jurgen Klopp era in panchina e in squadra c’erano campioni del calibro di Lewandowski, Gundogan, Perisic e Gotze, al culmine di un ciclo vincente iniziato proprio con l’allenatore proveniente dal05. Curioso il destino che lega questi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Mats Hummels ha rinnovato col. Dopo diversi rumors nel corso della stagione, ecco la firma nero su bianco. In attesa della sfida decisiva per il titolo, in programma sabato con il Mainz, il club giallonero ha ...Ancora una partita, da vincere, per fare la storia e trionfare in Bundesliga. Il massimo campionato tedesco si prepara al duello all'ultima giornata tra Bayern Monaco e. In tal senso, arrivano parole importanti da parte del centravanti dei gialloneri Sebastien Haller . Parlando alla Bild , il centravanti ha sottolineato quanto sarebbe bello poter ...Il portiere del, Gregor Kobel, profondamente convinto che la sua squadra si laureer campione di Germania il prossimo sabato. Sarebbe il primo grande titolo per il giocatore svizzero. Undici anni ...

Il Borussia Dortmund vede la Bundesliga e il titolo vola in Borsa: +28% Calcio e Finanza

Pronostico Bundesliga 34a giornata. Ultima giornata del campionato di calcio tedesco. Il Borussia Dortmund ad un passo dal titolo.Il Milan ha urgente bisogno di un attaccante e tra i vari profili sondati c'è quello di Lois Openda. Centravanti del Lens approdato in Francia la scorsa estate, in questa stagione ha messo a segno 19 ...