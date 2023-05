Borseggiatori a caccia di portafogli | pioggia di arresti nelle metro di Roma

Roma,linciati dai passeggeri in metropolitana: avevano tentato di rubare alla ...le via limitrofe a piazza San Pietro e gli l'aeroporti di Fiumicino e Ciampino i loro territori di,...... e non vanno a filmare così, non vanno a dare la. Lui sta filmando sempre le stesse persone. Sicuramente non ci sono solo borseggiatrici, si sono anche altri tipi,maschi... ci ...Ma non si può dare lacosì a queste persone. Lui filma sempre le stesse persone, ci sono anche altri tipi di, non solo queste quattro o cinque donne. Ci sono anche maschi. Non ha ...

Borseggiatori a caccia di portafogli: pioggia di arresti nelle metro di ... Il Faro online

A incastrare le due sono stati gli uomini della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, che stavano effettuando dei servizi di controllo sotto la Madonnina, proprio a ...Da corso Como a porta Venezia, la vita difficile dei giovani visitatori che vogliono divertirsi. Tanti i casi degli ultimi giorni ...