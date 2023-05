Borse Ue ancora deboli | tech in luce dopo stime Nvidia A Milano bene Generali

(Di giovedì 25 maggio 2023) Attenzione alta su crescita e banche centrali. La Germania è tecnicamente in recessione, nel pomeriggio attesa la seconda lettura del Pil Usa. Il colosso dei semiconduttori Usa stima ricavi record grazie alla domanda di chip per l'AI

Borse Ue ancora deboli, tech in luce dopo stime Nvidia. A Milano ... Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Fallisce immediatamente il tentativo di rimbalzo delle Borse europee, con le vendite che tornano a prevalere dopo i primissimi minuti di contrattazion ...Il contesto generale è dominato una volta ancora dall'incertezza. I timori riguardano in particolare il tira e molla politico negli Stati Uniti sull'innalzamento del tetto del debito. La situazione è ...