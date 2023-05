Borse | la scossa di Nvidia non basta all’Europa ma mette le ali al Nasdaq Biden | non ci sarà default

(Di giovedì 25 maggio 2023) Il colosso dei semiconduttori Usa stima ricavi record grazie alla domanda di chip per l'AI. Il nodo del debito Usa alimenta il nervosismo sui listini, così come i dati macro. Attenzione alta su crescita e banche centrali, la Germania è tecnicamente in recessione. Gas a 25 euro/MWh

Gas a 25 euro/MWh (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Alleeuropee non basta ladi Nvidia sul settore tech, grazie alle previsioni sulle vendite al traino del boom dell'intelligenza artificiale: ...Riuscirà la carica dei 61 dividendi in arrivo oggi in Piazza Affari a dare laal mercato Oppure le cedole finiranno con l'alimentare il ritorno di interesse per i mercati ...per lecinesi .... l'energia onirica ci coinvolge tutti, ci dà forza, ci dà lanecessaria per cambiare il ... istruzione, formazione,di studio, enti del terzo settore, inserimento lavorativo e assistenza ...

Borse, la scossa di Nvidia non basta. L'Europa chiude nel limbo con Milano a -0,4% Il Sole 24 ORE

Mercati azionari del Vecchio continente generalmente deboli dopo un avvio di seduta attorno alla parità, con il ritorno di parte dei timori che hanno affossato le Borse nella seduta di… Leggi ...Agenzia Corrono i tecnologici, soffrono gli energetici. Milano -0,4% – Le Borse europee restano deboli nonostante il buon avvio di Wall Street, dove il balzo del Nasdaq, spinto dall’euforia legata all ...