Borsa | Milano incerta con l' Europa | bene Generali dopo i conti

Modesta diminuzione per ladi, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Trascurata Francoforte , che resta incollata sui livelli della vigilia; contrazione moderata per ...Piazza Affari insieme alle altre Borse europee ondeggia sulla parità nella primissima parte di una seduta che segue il pesante scivolone di ieri: dopo un avvio marginalmente positivo, nei primi scambi ...Avvio marginalmente positivo per Piazza Affari dopo lo scivolone di ieri: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,18%, l'Ftse All share un aumento dello 0,19%. .

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Fallisce immediatamente il tentativo di rimbalzo delle Borse europee, con le vendite che tornano a prevalere dopo i primissimi minuti di contrattazion ...(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Piazza Affari insieme alle altre Borse europee ondeggia sulla parità nella primissima parte di una seduta che segue il pesante scivolone di ieri: dopo un avvio marginalmente ...