Borsa | l' Europa parte piatta | Francoforte +0 | 1%

(Di giovedì 25 maggio 2023) Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di seduta: ladiha aperto in rialzo dello 0,1%, poco sensibile al dato del Prodotto interno lordo del primo ...

Modesta diminuzione per ladi Milano , mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'. Trascurata Francoforte , che resta incollata sui livelli della vigilia; contrazione moderata per ...Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di seduta: ladi Francoforte ha aperto in rialzo dello 0,1%, poco sensibile al dato del Prodotto interno lordo del primo trimestre, con Parigi sullo stesso piano. In aumento di mezzo punto percentuale ...Ini future sull'EuroStoxx 50 avanzano leggermente, dopo che ieri i listini del vecchio Continente hanno chiuso negativi, con Milano maglia nera. L'alta inflazione continua a deprimere i consumi ...

Borsa: debito Usa, Cina e inflazione zavorrano l'Europa Agenzia ANSA

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 mag - Fallisce immediatamente il tentativo di rimbalzo delle Borse europee, con le vendite che tornano a prevalere dopo i primissimi minuti di contrattazion ...(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Piazza Affari insieme alle altre Borse europee ondeggia sulla parità nella primissima parte di una seduta che segue il pesante scivolone di ieri: dopo un avvio marginalmente ...