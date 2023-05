Bonifica ex Isotta a Saronno | ecco la procedura e il cronoprogramma degli interventi

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 25 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Come funzionerà ladell’exFraschini a? Lo sta spiegando Vivaioche in questi giorni sta realizzando una campagna sui social per informare i saronnesi. In sostanza venerdì 19 maggio è stata montata una tensostruttura di circa 1000 metri quadrati al cui interno, per ridurre al minimo la dispersione delle polveri, verranno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.