Bomba d' acqua travolge il bresciano | scatta il campanello d' allarme

(Di giovedì 25 maggio 2023) AGI - "Il maltempo che ha colpito nelle scorse ore il, dove si è rovesciata una vera e propriad'che non ha fortunatamente causato danni sensibili a persone o cose, ha fattore und'da non sottovalutare in merito alla fragilità del territorio e soprattutto alla necessità di intervenire rapidamente sulla manutenzione del reticolo principale". Lo sottolinea il presidente della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere, ricordando che quello che si è abbattuto sulla città e sull'hinterland di Brescia è stato un temporale indubbiamente di portata eccezionale. "Per avere un quadro più chiaro della furia del maltempo, basta guardare ai dati relativi alle precipitazioni, dai quali emerge che in circa 60-90 minuti di temporale sono caduti tra i 70 ...