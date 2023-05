Bomba d’acqua nell’hinterland avellinese | dispersa una persona

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnasi è abbattuta nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino, in provincia di Avellino, in particolare nella frazione Celzi dove si registrano forti allagamenti. Sul posto stanno accorrendo le squadre della Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco. Secondo fonti della stessa Protezione Civile, unarisulterebbe. Si tratterebbe di un uomo trascinato dal fiumementre era a bordo della sua auto. I danni che si cominciano a contare sarebbero ingenti. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.