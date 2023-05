Bomba d’acqua e allegamenti in provincia di Avellino | un morto

(Di giovedì 25 maggio 2023) Roma, 25 mag – Il maltempo non dà tregua all’Italia. E se la situazione più drammatica è senza alcun dubbio quella che sta vivendo ormai da giorni l’Emilia Romagna, anche altre parti d’Italia sono state colpite da allagamenti e nubifragi. Dopo il pesante temporale di ieri a Brescia, oggi unasi è abbattuta sulladiindi: un disperso Indiallagamenti si registrano in particolare nella frazione di Celzi, nel comune di Forino. Nel primo pomeriggio sono accorse sul posto squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Una persona che risultava dispersa, un uomo di 45 anni, è stato ritrovato senza vita. Sarebbe stato dalla ...

