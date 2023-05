Bologna | uomo ucciso in casa in pieno giorno a coltellate | arrestato un 30enne

(Di giovedì 25 maggio 2023) Sangue e morte a: unè statola scorsa notte in un appartamento in via del Borgo di San Pietro, nel centro della città, con ogni probabilità con dei colpi di...

ucciso a coltellate in un appartamento in centro Tragedia nella notte, nel cuore di, dove si è consumato un brutale omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, la vittima è un ...Un cittadino tunisino è stato ucciso ieri notte a. Si sospetta un accoltellamento. Il cadavere dell'è stato ritrovato in via del Borgo di San Pietro in centro. La chiamata alla polizia è arrivata intorno all'una di questa mattina. Le ...... Emily Vegliante che viaggiava su una Fiat Punto con un collega rimasto ferito e trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore di. Il giorno prima, undi 81 anni, Gabriele Golinelli, ...

Omicidio in centro a Bologna, uomo ucciso a coltellate Agenzia ANSA

I servizi di prevenzione per il contrasto ai reati predatori proseguiranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità ...Un uomo di 40 anni è stato ucciso al centro di Bologna, all’interno della sua abitazione sita in via del Borgo di San Pietro 136. La vittima di origini tunisine è stata presa a coltellate mentre si ...