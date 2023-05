Bimbe si allontanano dalla festa di compleanno e una donna tenta di rapire una di loro | salvata dall’amica 12enne

(Di giovedì 25 maggio 2023)no diuna bimba di 8 anni, ma la piccola vienesua amica dodicenne. Il fatto è accaduto a Correzzana, in provincia di Monza. Secondo quanto hanno raccontato la ottenne e sua madre ai carabinieri della compagnia di Seregno, la piccola si era allontanata in strada da unadiche stava frequentando. Con lei sono uscite dal cortile del festeggiato anche altre due amiche rispettivamente di 12 e 10 anni. A quel punto, ha raccontato la bimba, mentre stavano camminando unasconosciuta si è avvicinata alla bambina cercando di trascinarla a sé. Lache si trovava a pochi passi si è pero opposta fisicamente, attirando a sé la sua amica. La presunta rapitrice allora a desistito ed è scappata. Le ...

Bimbe si allontanano dalla festa di compleanno e una donna tenta di rapire una di loro: salvata… Il Fatto Quotidiano

Bimbo maltrattato dalla maestra all'asilo ... colpa né responsabilità sui loro comportamenti e la ferita che si rinnova ogni qualvolta vengono allontanati non fa che aumentare la loro frustrazione e ...Roma. Allontanato dal gruppo per via della sua disabilità. Dapprima lo avevano accolto nel gruppo scout del quartiere per poi rispedirlo al mittente proprio come fosse un pacco “pericoloso” ed eccessi ...